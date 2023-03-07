VK запускает проект "Места", в котором расскажут о 70 регионах России

Компания VK совместно с АНО "Больше, чем путешествие" и при поддержке Института развития Интернета запускает проект "Места", в рамках которого будут сняты киноэссе о 70 регионах России. Об этом говорится в сообщении компании.

"Места" — это максимально прикладной проект, который поможет регионам привлекать туристов и гостей не традиционными открыточными видами, а необычными локациями, людьми и событиями, которые формируют культуру города или области, его суть и настоящее наполнение. Мы постараемся сделать так, чтобы реализация проекта в цифровом формате — на площадках VK — мотивировала и вызывала интерес к каждому из регионов проекта", — заметил вице-президент VK Алексей Меркутов.

Медийными амбассадорами проекта станут артистка Миа Бойка, телеведущая Лена Летучая и блогер Юля Коваль, а его участниками будут более 50 инфлюенсеров. Для съёмок роликов будут проведены медиаэкспедиции в регионы России, в которые отправятся популярные блогеры, победители всероссийских конкурсов и проектов, а также участники программы "Больше, чем путешествие". Пилотные съёмки уже прошли в Мурманской области и Республике Бурятия. В ближайшее время группы отправятся в Архангельскую область и Краснодарский край.

"Наша страна даёт огромные возможности молодым путешественникам с самыми разными вкусами и предпочтениями. Сегодня нужно рассказывать им не только о широко известных туристических объектах, но и помогать открывать новые места. При этом говорить с молодёжью важно на её языке, сегодня это язык контента. Чем более он качественный, мотивирующий, чем больше в нём вдохновляющих историй, героев и мест, тем больше шансов попасть в сердца молодёжи", — отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.