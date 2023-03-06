Общество "Знание" проведёт просветительский марафон "Международный женский день"

8 марта пройдёт просветительский марафон "Международный женский день". Российское общество "Знание" соберёт известных россиянок, которые в формате мастер-классов, открытых диалогов и интервью расскажут, как достигли такого успеха, ответят на самые актуальные и волнующие вопросы, а также порассуждают о перспективах развития своих профессиональных сфер и женском лидерстве.

Так, например, зрители смогут узнать историю Аллы Шишкиной и Влады Чигирёвой — российских синхронисток, олимпийских чемпионок и чемпионок Европы. Среди учёных выступят биолог, лауреат Премии Президента России Анна Кудрявцева и популяризатор науки, преподаватель Школы развития "Маяк" Дарья Огаркова.









О роли женщин в постиндустриальном будущем расскажут президент компании InfoWatch, глава ассоциации "Отечественный софт" Наталья Касперская, старший инвестиционный директор АФК "Система" Оксана Косаченко, гендиректор АО "Русская медиагруппа" Любовь Маляревская и замгендиректора АНО "Диалог регионы" Юлия Аблец.

Можно будет задать вопросы женщинам, которые построили успешную карьеру в традиционно мужских профессиях, например пилоту Гран-при Российской дрифт-серии Екатерине Набойченко, судье ММА Елене Клявлиной и другим.

Марафон пройдёт в региональных студиях общества "Знание" в Москве, Вологде, Туле, Архангельске, Екатеринбурге, Курске, Саранске, Сочи, Казани и Владивостоке. Трансляцию мероприятия можно будет увидеть в прямом эфире на сайте и общества "Знание" во "ВКонтакте".