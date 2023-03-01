VK определила самые "лайкающие" города России

В 2022 году женщины активнее мужчин ставили лайки в самой популярной российской социальной сети "ВКонтакте" — 61% против 39%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое команда аналитики VK провела совместно с факультетом психологии МГУ им. Ломоносова.

Активнее всего лайкали посты молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет (34,5%). На втором месте — категория 25–34 лет (18,4%), на третьем — 35–44 (18%). Пользователи старше 55 лет оставили почти 10% от общего числа реакций.

Структура лайков во "ВКонтакте" по возрастам. Инфографика © VK

Практически половина лайков пришлась на жителей десяти крупнейших городов России: Москвы — 14,2%, Санкт-Петербурга — 10%, Краснодара ­— 4,2%, Челябинска — 3,9%, Новосибирска — 3,8%, Екатеринбурга — 3,3%, Самары — 2,5%, Нижнего Новгорода — 2,2%, Казани — 2% и Перми — 1,9%.

Структура лайков во "ВКонтакте" по городам. Инфографика © VK

Большинство лайков пользователи оставляли в юмористических пабликах — 351 млн (в месяц), творчество — 122 млн, в городских сообществах — 98 млн, сообществах о фотографии — 79 млн, интернет-СМИ — 69 млн, пабликах про литературу — 57 млн и кино — 52 млн.

"Мотивация и одобрение важны для человека в любой среде — и реальной, и виртуальной. В Интернете за это отвечают реакции (лайки). По сути они стали новой условной валютой цифрового человека (homo digitalis). Благодаря её активному использованию каждый из нас может выполнять в Сети важнейшие с точки зрения социализации задачи: проявлять себя, вступать в диалог, выражать своё мнение и отношение. И всё это максимально просто — всего лишь одним кликом", — отметил завкафедрой психологической помощи и ресоциализации факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Мадрудин Магомед-Эминов.