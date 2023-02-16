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16 февраля, 14:54

"ВКонтакте" создала алгоритм для анализа медиаконтента и запустила новую ленту рекомендаций

Соцсеть "ВКонтакте" в рамках масштабного обновления приложения усовершенствовала ленту медиарекомендаций. Дизайнеры сделали акцент на ярком интерфейсе и предпочтении пользователя, уточнили в пресс-службе.

Новый вид ленты в разделе "Для вас". Фото © VK

Новый вид ленты в разделе "Для вас". Фото © VK

По словам разработчиков, новый отдел рекомендаций — это "бесконечная лента с фотографиями, публикациями, клипами и контентными подборками в компактном виде". Теперь нейросеть анализирует содержимое ленты на релевантность, актуальность и привлекательность.

"ВКонтакте" поставила перед собой задачу познакомить пользователя с интересными ему авторами и форматами, поэтому каждая лента уникальна и регулярно обновляется. На контент, который там появляется, влияет ваша вовлечённость: лайки, просмотры, комментарии и так далее.

"Новая лента медиарекомендаций — квинтэссенция разработок соцсети "ВКонтакте" в области рекомендаций медиаконтента с использованием нейросетей. Мы обучили алгоритмы анализировать, как аудитория реагирует на разные типы контента, и на основе этих данных развивали рекомендации в наших продуктах: клипах, ленте новостей и рекомендаций, видео", — рассказала CEO компании Марина Краснова.

ВЦИОМ: Каждый второй россиянин пользуется Telegram

ВЦИОМ: Каждый второй россиянин пользуется Telegram

А в январе "ВКонтакте" объявила о разработке сервиса по распознаванию фейков на фото и видео. Как уточнили в пресс-службе компании, функция станет доступной в течение полугода.

Обложка ©

VK / Gosha Slavin-Rudakov

Ирина Фальке
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