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17 февраля, 12:03

VK Fest 2023 пройдёт в пяти городах России и станет крупнейшим фестивалем страны

Фестиваль VK Fest в 2023 году станет самым крупным в России и впервые в истории пройдёт сразу в пяти городах страны, охватив пространство от Владивостока до Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы VK.

В этом году фестиваль будет проходить во Владивостоке (17 июня), Новосибирске (24 июня), Санкт-Петербурге (1–2 июля), Сочи (8 июля) и Москве (15–16 июля). Впервые в истории участие в мероприятии примут Сибирь и Дальний Восток.

"Анонсируя VK Fest 2023 сразу в пяти городах России, мы делаем следующий шаг — выходим за пределы столиц и одного летнего уик-энда. Теперь мы надеемся завоевать сердца Сибири и Дальнего Востока: ещё сотни тысяч людей почувствуют неповторимый вайб нашего фестиваля. До встречи на VK Fest 2023!" — подчеркнул директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

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Ранее Лайф рассказывал, что VK объявила о наборе на бесплатные курсы Digital Camp по трём направлениям: "UX-исследования", "Управление продуктом и проектом в IT", "Маркетинг, коммуникации и креатив в IT".

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ТАСС / Роман Пименов

Артур Белкин
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