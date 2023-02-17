VK Fest 2023 пройдёт в пяти городах России и станет крупнейшим фестивалем страны

Фестиваль VK Fest в 2023 году станет самым крупным в России и впервые в истории пройдёт сразу в пяти городах страны, охватив пространство от Владивостока до Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы VK.

В этом году фестиваль будет проходить во Владивостоке (17 июня), Новосибирске (24 июня), Санкт-Петербурге (1–2 июля), Сочи (8 июля) и Москве (15–16 июля). Впервые в истории участие в мероприятии примут Сибирь и Дальний Восток.

"Анонсируя VK Fest 2023 сразу в пяти городах России, мы делаем следующий шаг — выходим за пределы столиц и одного летнего уик-энда. Теперь мы надеемся завоевать сердца Сибири и Дальнего Востока: ещё сотни тысяч людей почувствуют неповторимый вайб нашего фестиваля. До встречи на VK Fest 2023!" — подчеркнул директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.