Эксперт указал на ключевые моменты в обращении Путина к женщинам в честь 8 Марта

В обращении президента РФ Владимира Путина к россиянкам по случаю Международного женского дня было несколько важных моментов. Прежде всего глава государства обратил внимание на ценность семьи и материнства. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

"Здесь необходимо отметить, что в России проводится целенаправленная политика поддержки материнства, и результатом этой политики стал тот факт, что возвращено почётное звание "Мать-героиня", которое является высшим символом материнства в нашей стране. Это очень важно, это свидетельство того высокого отношения к материнству, являющегося одной из важнейших ценностей нашего общества. И тот факт, что мы возвращаем звание "Мать-героиня", является очень явным свидетельством этого", — отметил он.

По словам эксперта, российский лидер также упомянул о важности почтительного отношения к женщинам. Специалист заметил, что именно представительницы прекрасного пола являются ценностным кодом и основой культуры России. По мнению Шаповалова, это имеет значение сейчас, когда в странах Запада полностью отказываются от традиционных ценностей. Кроме того, особое место в речи президента было отведено тому, что в период спецоперации есть женщины, которые наряду с мужчинами сражаются на фронте и защищают Родину так же, как это было и в годы Великой Отечественной войны.

"Ещё большое количество женщин — это те, кто поддерживает своих мужей, детей, родных, которые составляют мощный тыл для наших бойцов, которые участвуют в волонтёрском движении, которые своим трудом куют победу, которые поддерживают наших бойцов. Подобного рода действия наших женщин являются частью нашей культуры, нашего цивилизационного кода и мощной силой, не менее мощной, чем наши мужчины, которые сражаются за свою страну на фронте", — заключил Шаповалов.