Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 11:11

Путин наградил многодетных россиянок орденом "Мать-героиня" в Кремле

Президент России Владимир Путин в Международный женский день вручил Ольге Стрельниковой, матери одиннадцати детей из Липецкой области, орден "Мать-героиня". Такой же награды удостоилась и Альбина Хайдаршина из Башкирии: женщина с мужем воспитывают тринадцать детей. Напомним, торжественная церемония вручения наград проходит сегодня в Кремле.

Путин наградил многодетных россиянок орденом "Мать-героиня" в Кремле. Видео © LIFE

"В прошлом году, как вы знаете, мы возродили почётное звание "Мать-героиня". Теперь это одна из высших государственных наград России <...> Я с удовлетворением вручу сегодня ордена Ольге Викторовне Стрельниковой, маме одиннадцати детей, и Альбине Риафовне Хайдаршиной, которая подарила жизнь тринадцати детям", — отметил глава государства.

Путин направил поздравления с 8 Марта учителю из Омской области, сын которой погиб в СВО

Путин направил поздравления с 8 Марта учителю из Омской области, сын которой погиб в СВО

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. Глава государства отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине является безусловной ценностью.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • 8 марта
  • Политика России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров