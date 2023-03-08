Президент России Владимир Путин в Международный женский день вручил Ольге Стрельниковой, матери одиннадцати детей из Липецкой области, орден "Мать-героиня". Такой же награды удостоилась и Альбина Хайдаршина из Башкирии: женщина с мужем воспитывают тринадцать детей. Напомним, торжественная церемония вручения наград проходит сегодня в Кремле.

Путин наградил многодетных россиянок орденом "Мать-героиня" в Кремле. Видео © LIFE

"В прошлом году, как вы знаете, мы возродили почётное звание "Мать-героиня". Теперь это одна из высших государственных наград России <...> Я с удовлетворением вручу сегодня ордена Ольге Викторовне Стрельниковой, маме одиннадцати детей, и Альбине Риафовне Хайдаршиной, которая подарила жизнь тринадцати детям", — отметил глава государства.