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8 марта, 07:45

Путин направил поздравления с 8 Марта учителю из Омской области, сын которой погиб в СВО

Президент России Владимир Путин направил поздравление с Международным женским днём учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын в 2022 году погиб в зоне проведения специальной военной операции. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вы посвятили себя благородному призванию учителя и более сорока лет трудитесь в школе. В родном селе Старинка Вас искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость, внимательное, заботливое отношение к людям. Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что память об Азамате Хаиржанове, равно как и обо всех героях, навсегда сохранится в сердцах боевых товарищей и жителей России.

"Дарите нам счастье, даже в тревожные дни": Медведев поздравил российских женщин с 8 Марта

"Дарите нам счастье, даже в тревожные дни": Медведев поздравил российских женщин с 8 Марта

Ранее Лайф рассказывал, что президент страны Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. Глава государства отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине является безусловной ценностью.

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kremlin.ru

Артур Белкин
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