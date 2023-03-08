Путин направил поздравления с 8 Марта учителю из Омской области, сын которой погиб в СВО
Президент России Владимир Путин направил поздравление с Международным женским днём учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын в 2022 году погиб в зоне проведения специальной военной операции. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Вы посвятили себя благородному призванию учителя и более сорока лет трудитесь в школе. В родном селе Старинка Вас искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость, внимательное, заботливое отношение к людям. Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу", — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что память об Азамате Хаиржанове, равно как и обо всех героях, навсегда сохранится в сердцах боевых товарищей и жителей России.
Ранее Лайф рассказывал, что президент страны Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. Глава государства отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине является безусловной ценностью.