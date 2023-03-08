Путин направил поздравления с 8 Марта учителю из Омской области, сын которой погиб в СВО

Президент России Владимир Путин направил поздравление с Международным женским днём учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын в 2022 году погиб в зоне проведения специальной военной операции. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вы посвятили себя благородному призванию учителя и более сорока лет трудитесь в школе. В родном селе Старинка Вас искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость, внимательное, заботливое отношение к людям. Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу", — отметил глава государства.