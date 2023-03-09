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9 марта, 09:12

По всей Украине минувшей ночью вводились экстренные отключения света

По всей территории Украины в ночь на 9 марта вводились ограничения энергоснабжения. Об этом в телеграм-канале сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Продолжается возобновление работы энергосистемы. Применялись ограничения по всем регионам", — написал он.

Украинский лидер также добавил, что в ряде регионов, включая Киев, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Ивано-Франковскую, Житомирскую и Винницкую области, были повреждены "объекты критической инфраструктуры".

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Напомним, утром 9 марта украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Уточняется, что жители Святошинского и Шевченковского районов города слышали по меньшей мере три громких звука. Мэр Виталий Кличко сообщал, что в Святошинском районе загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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