Украина полностью прекратила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС

Украина полностью прекратила подачу электричества на Запорожскую АЭС, сейчас станция переведена на работу при помощи дизельных генераторов. Об этом ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он заметил, что это не было связано с обстрелами и является лишь следствием "бессильной злобы" украинских властей. Из-за прекращения электроснабжения могут возникнуть проблемы с теплоснабжением Энергодара, однако в город до этого были завезены альтернативные источники тепла. Кроме того, сейчас из горячего останова в холодный переводятся пятый и шестой энергоблоки АЭС.