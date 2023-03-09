Украина полностью прекратила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС
Украина полностью прекратила подачу электричества на Запорожскую АЭС, сейчас станция переведена на работу при помощи дизельных генераторов. Об этом ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В 04:53 [со стороны Украины] отключили последнюю линию электропередачи, которая питала Запорожскую АЭС. На данный момент атомная станция обесточена полностью от внешних источников", — заявил Рогов.
Он заметил, что это не было связано с обстрелами и является лишь следствием "бессильной злобы" украинских властей. Из-за прекращения электроснабжения могут возникнуть проблемы с теплоснабжением Энергодара, однако в город до этого были завезены альтернативные источники тепла. Кроме того, сейчас из горячего останова в холодный переводятся пятый и шестой энергоблоки АЭС.
ТАСС / Сергей Мальгавко