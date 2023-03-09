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9 марта, 07:30
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на местных жителей.

В соцсетях распространили видео с последствиями взрыва в Киеве. Видео © Twitter / ALossenko / Игорь Пачковский

Уточняется, что жители Святошинского и Шевченковского районов города слышали по меньшей мере три взрыва. Взрыв в Святошинском районе украинской столицы подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что во дворе жилого дома загорелись автомобили.

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Twitter / Игорь Пачковский

Илья Суриков
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