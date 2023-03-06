На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Оповещения начали поступать в 10:06. В течение трёх минут в красной зоне оказалась вся территория Незалежной.

Ранее стало известно, что неопознанным летающим объектом в небе над Киевской областью, из-за которого в регионе и столице Украины объявили воздушную тревогу, оказался шар небольшого размера. Власти призвали жителей региона и украинской столицы максимально серьёзно относиться к каждой воздушной тревоге и доверять информации только из официальных источников.