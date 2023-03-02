Воздушная тревога сработала в регионах Украины, граничащих с Брянской областью
Воздушная тревога сработала в регионах Украины, граничащих с Брянской областью. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.
Так, в настоящий момент сирена звучит в Сумской, Черниговской, а также Полтавской областях. Ни о каких разрушениях украинская сторона не сообщала, не было и официальных комментариев властей.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают данную информацию.
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