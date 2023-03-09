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9 марта, 05:21

Зеленский: Украина не будет применять оружие Запада на территории России

Украина не будет использовать западное дальнобойное оружие для атак по территории России в случае их получения. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN.

"Нас не интересует российская земля. <...> У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчёркиваю необходимость дальнобойных вооружений. Если мы сможем оттеснить россиян с помощью этих вооружений ещё дальше, они больше не смогут нам угрожать", — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что считает украинской всю территорию в границах 1991 года. Кроме того, Киев ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку "ему не доверяет". При этом Зеленский добавил, что дипломатическое решение конфликта возможно только в том случае, если Россия покинет территорию Украины. По его словам, лишь в этом случае "мы с нашими партнёрами найдём нужный формат".

Рано или поздно Запад заставит Зеленского начать переговоры, считает эксперт

Рано или поздно Запад заставит Зеленского начать переговоры, считает эксперт

Ранее Зеленский объяснил нежелание Киева сдавать Артёмовск. По его словам, отступление ВСУ из этого города откроет России дорогу к другим населённым пунктам Донбасса.

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