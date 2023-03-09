Зеленский: Украина не будет применять оружие Запада на территории России

Украина не будет использовать западное дальнобойное оружие для атак по территории России в случае их получения. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN.

"Нас не интересует российская земля. <...> У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчёркиваю необходимость дальнобойных вооружений. Если мы сможем оттеснить россиян с помощью этих вооружений ещё дальше, они больше не смогут нам угрожать", — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что считает украинской всю территорию в границах 1991 года. Кроме того, Киев ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку "ему не доверяет". При этом Зеленский добавил, что дипломатическое решение конфликта возможно только в том случае, если Россия покинет территорию Украины. По его словам, лишь в этом случае "мы с нашими партнёрами найдём нужный формат".