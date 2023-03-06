Рано или поздно Запад заставит Зеленского начать переговоры, считает эксперт

Недавнее заявление турецкого политика о препятствовании США и Великобритании переговорам России и Украины не соответствует действительности, считает председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Он уверен, что рано или поздно Запад сам будет настаивать на их проведении.

"Через некоторое время возможны условия, при которых Запад станет заставлять Владимира Зеленского переговорить с Владимиром Путиным, но не факт, что президенту России будут нужны эти переговоры", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Причём необходимость договариваться с Россией поставит президента Незалежной в трудное положение, считает эксперт. Всё из-за закона, запрещающего Киеву вести переговоры с Кремлём. Мезюхо призвал не переоценивать способности турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана разрешить вооружённый конфликт, так как он всего лишь посредник, имеющий непростые отношения с Западом.

"Сегодня вопрос переговоров между Украиной и Россией ещё не созрел с точки зрения Запада. Но я не исключаю, что США через какое-то время, когда Украина понесёт очередные серьёзные воинские потери, будут сподвигать Владимира Зеленского к проведению переговоров", — заключил политолог.