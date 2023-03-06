В Турции заявили, что США и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина с Зеленским
Эрхан: США и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина и Зеленского
Соединённые Штаты Америки совместно с Великобританией выступают против усилий турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, Вашингтон и Британия заинтересованы в продлении украинского конфликта и не хотят мирных переговоров.
"Они [США и Великобритания] не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Он также напомнил о том, что турецкий лидер имеет доступ и к российскому президенту, и к украинскому. Именно Эрдоган, по мнению Эрхана, способен организовать их встречу, в ходе которой, возможно, стороны придут к конкретным результатам.
Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз отказался от переговоров с Москвой, заявив, что ему "неинтересно" встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. А глава МИД РФ Сергей Лавров напоминал, что Зеленский сам запретил вести диалог с российской властью.
ТАСС / IMAGO / Turkish presidency / apaimages