В Турции заявили, что США и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина с Зеленским

Соединённые Штаты Америки совместно с Великобританией выступают против усилий турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, Вашингтон и Британия заинтересованы в продлении украинского конфликта и не хотят мирных переговоров.

"Они [США и Великобритания] не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", — сказал он в беседе с РИА "Новости".