Трамп пообещал сразу же позвонить Путину и Зеленскому в случае избрания президентом США
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы договориться о проведении встречи с целью разрешения конфликта на территории Незалежной. Об этом он сообщил в ходе выступления перед сторонниками в американском штате Флорида.
"Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов", — подчеркнул Трамп.
Ранее бывший президент Америки Дональд Трамп уже сообщал, что мог бы всего за сутки урегулировать конфликт на Украине, будь он сейчас всё ещё лидером США. Он также заявлял, что передача танков Незалежной может спровоцировать начало ядерной войны, а потому боевые действия, по его мнению, необходимо как можно скорее завершить.
Flickr / Trump White House Archived