Трамп пообещал сразу же позвонить Путину и Зеленскому в случае избрания президентом США

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы договориться о проведении встречи с целью разрешения конфликта на территории Незалежной. Об этом он сообщил в ходе выступления перед сторонниками в американском штате Флорида.

"Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов", — подчеркнул Трамп.