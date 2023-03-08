Зеленский объяснил нежелание Киева сдавать Артёмовск

Если украинские войска оставят Артёмовск (украинское название — Бахмут), то это откроет российским военным дорогу на Славянск и Краматорск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил в беседе с корреспондентом телеканала CNN, что таких последствий Киев не хочет допустить.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Он могут пойти на Краматорск, на Славянск, после Бахмута дорога для россиян к другим городам Украины на донецком направлении будет открыта. Поэтому наши силы стоят там", — сказал Зеленский.

Он также в этом интервью заявил, что украинские власти всеми силами будут избегать окружения Артёмовска, подчеркнув важность этого для Киева.

"Никто не должен быть окружен. Это очень важно", — отметил Зеленский.

Ранее Лайф писал, что в США привели доказательство плачевного состояния дел ВСУ в Артёмовске. Об этом свидетельствует то, что второй раз за шесть дней в Артёмовск (Бахмут) приехал командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.