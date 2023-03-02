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2 марта, 11:38

Российские военные закрепились в центре Артёмовска

Пригожин: ЧВК "Вагнер" закрепились в центре Артёмовска и сняли видео

Российские военные закрепились в центре Артёмовска (Бахмут) в ДНР. Информацию об этом подтвердил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опубликовав видео с бойцами, которые находятся на крыше одного из зданий.

Бойцы ЧВК "Вагнер" сняли видео в центре Артёмовска. Видео © VK / Пресс-служба компании "Конкорд"

"Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города", — сказал он.

Военные записали музыкальный видеоролик, снятый с помощью дрона. На нём они размахивают флагом, пританцовывают и имитируют игру на музыкальных инструментах.

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Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что ВСУ стягивают подкрепление к Артёмовску и оказывают активное сопротивление, всячески стараясь удержать позиции.

Обложка ©

ТАСС / Иван Ноябрев

Илья Суриков
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