Российские военные закрепились в центре Артёмовска (Бахмут) в ДНР. Информацию об этом подтвердил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опубликовав видео с бойцами, которые находятся на крыше одного из зданий.

Бойцы ЧВК "Вагнер" сняли видео в центре Артёмовска. Видео © VK / Пресс-служба компании "Конкорд"

"Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города", — сказал он.

Военные записали музыкальный видеоролик, снятый с помощью дрона. На нём они размахивают флагом, пританцовывают и имитируют игру на музыкальных инструментах.