Российские военные закрепились в центре Артёмовска
Пригожин: ЧВК "Вагнер" закрепились в центре Артёмовска и сняли видео
Российские военные закрепились в центре Артёмовска (Бахмут) в ДНР. Информацию об этом подтвердил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опубликовав видео с бойцами, которые находятся на крыше одного из зданий.
Бойцы ЧВК "Вагнер" сняли видео в центре Артёмовска. Видео © VK / Пресс-служба компании "Конкорд"
"Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города", — сказал он.
Военные записали музыкальный видеоролик, снятый с помощью дрона. На нём они размахивают флагом, пританцовывают и имитируют игру на музыкальных инструментах.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что ВСУ стягивают подкрепление к Артёмовску и оказывают активное сопротивление, всячески стараясь удержать позиции.
ТАСС / Иван Ноябрев