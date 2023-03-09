ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине в ответ на теракт в Брянской области
Российские военные нанесли массированный удар возмездия по территории Украины в ответ на теракт в Брянской области, произошедший 2 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины. Цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены", — отметили в ведомстве.
В результате были уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и перевозка иностранного вооружения по железной дороге, а также выведены из строя мощности по ремонту техники и производству боеприпасов.
Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. В селе Любечане диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но спас двух первоклассниц. Президент России Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом.
ТАСС / Андрей Рубцов