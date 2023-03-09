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Опубликовано 9 марта 2023, 11:13
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ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине в ответ на теракт в Брянской области

Российские военные нанесли массированный удар возмездия по территории Украины в ответ на теракт в Брянской области, произошедший 2 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины. Цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены", — отметили в ведомстве.

В результате были уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и перевозка иностранного вооружения по железной дороге, а также выведены из строя мощности по ремонту техники и производству боеприпасов.

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. В селе Любечане диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но спас двух первоклассниц. Президент России Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин
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