Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 11:13

ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине в ответ на теракт в Брянской области

Российские военные нанесли массированный удар возмездия по территории Украины в ответ на теракт в Брянской области, произошедший 2 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины. Цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены", — отметили в ведомстве.

В результате были уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и перевозка иностранного вооружения по железной дороге, а также выведены из строя мощности по ремонту техники и производству боеприпасов.

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. В селе Любечане диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но спас двух первоклассниц. Президент России Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров