Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ в Брянской области
В Брянской области в районе посёлка Навля система ПВО Вооружённых сил РФ сбила беспилотник ВСУ самолётного типа. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз.
"Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — уточнил глава региона в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 и уничтожили 11 беспилотников ВСУ.
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Getty Images / Paula Bronstein