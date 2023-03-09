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9 марта, 07:59

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ в Брянской области

В Брянской области в районе посёлка Навля система ПВО Вооружённых сил РФ сбила беспилотник ВСУ самолётного типа. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз.

"Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — уточнил глава региона в телеграм-канале.

Российская армия уничтожила 11 украинских беспилотников после серии атак дронов

Российская армия уничтожила 11 украинских беспилотников после серии атак дронов

Ранее Лайф писал о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 и уничтожили 11 беспилотников ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Илья Суриков
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