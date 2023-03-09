Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

В Брянской области в районе посёлка Навля система ПВО Вооружённых сил РФ сбила беспилотник ВСУ самолётного типа. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз.

"Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — уточнил глава региона в телеграм-канале.