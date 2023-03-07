ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 12:23
3805

Российские средства ПВО за сутки уничтожили Су-25 и 11 беспилотников ВСУ

Конашенков: Российские средства ПВО сбили за сутки Су-25 и 11 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолёт Су-25 и уничтожили 11 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Крынки Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказал Конашенков на брифинге.

Российские войска уничтожили до 35 бойцов ВСУ и две гаубицы Д-30 на Херсонском направлении
Российские войска уничтожили до 35 бойцов ВСУ и две гаубицы Д-30 на Херсонском направлении

Всего с начала СВО уничтожено 398 самолётов, 217 вертолётов, 3356 беспилотников, 8205 танков и других боевых бронированных машин, 410 ЗРК, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8780 единиц специальной военной автомобильной техники и 4294 орудия полевой артиллерии и миномётов.

Ранее Конашенков сообщил, что авиация ВКС сбила украинский Су-24. Это случилось в районе населённого пункта Дружковка Донецкой Народной Республики.

BannerImage

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar