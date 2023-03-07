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Опубликовано 7 марта 2023, 12:05

Авиация ВКС сбила украинский Су-24

Конашенков: Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский Су-24

Авиация воздушно-космических сил России в ДНР сбила самолёт Су-24 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Дружковка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за февраль выросли на 40%, превысив 11 тысяч человек. Министр отметил, что в этой связи удивляет безразличие Киева к своему народу. Власти Украины не считаются с огромными людскими потерями "в угоду западным кураторам", подчеркнул Шойгу.

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Getty Images / Giovanni Colla

Никита Никонов
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