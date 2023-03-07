Авиация ВКС сбила украинский Су-24

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за февраль выросли на 40%, превысив 11 тысяч человек. Министр отметил, что в этой связи удивляет безразличие Киева к своему народу. Власти Украины не считаются с огромными людскими потерями "в угоду западным кураторам", подчеркнул Шойгу.