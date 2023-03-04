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Опубликовано 4 марта 2023, 10:42

Авиация ВКС России сбила за сутки два украинских вертолёта Ми-8

Российские ВКС за последние сутки уничтожили два украинских вертолёта Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Суворово ДНР и Покровское Днепропетровской области", — уточнил он во время брифинга.

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Накануне сообщалось, что в районе Красноармейска в ДНР истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24, принадлежавший ВС Украины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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