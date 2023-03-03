Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 12:33

Российские войска сбили в ДНР украинский самолёт Су-24

В районе Красноармейска в ДНР истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-24. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейска Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — заявил он.

Медведев заявил, что поставки НАТО самолётов Киеву будут вступлением в войну с Россией

Медведев заявил, что поставки НАТО самолётов Киеву будут вступлением в войну с Россией

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Обложка ©

Getty Images / Giovanni Colla

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Министерство Обороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров