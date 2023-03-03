Российские войска сбили в ДНР украинский самолёт Су-24
В районе Красноармейска в ДНР истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-24. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейска Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — заявил он.
Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
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