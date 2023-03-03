Российские войска сбили в ДНР украинский самолёт Су-24

В районе Красноармейска в ДНР истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-24. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейска Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — заявил он.

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