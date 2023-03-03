Медведев заявил, что поставки НАТО самолётов Киеву будут вступлением в войну с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поставки истребителей Украине станут прямым вступлением НАТО в войну с Россией. Он напомнил о том, что уже в течение века законной военной целью принято считать поставщиков оружия противнику и тех, кто готовит его личный состав.

"Западные аналитики скрепя сердце признали, что, когда натовские специалисты учат укронацистов боевому применению их военной техники, это может рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в военный конфликт на стороне украинского режима", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он указал на то, что в данный момент украинских военных учат обращаться с танками Leopard канадские и немецкие инструкторы на территории ЕС.

"Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолёты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями", — пояснил Медведев.