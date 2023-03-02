Медведев: Лидеры США, Британии, Франции и ФРГ — прямые пособники украинских террористов

США, Великобритания, Франция и Германия являются участниками украинских терактов, а лидеры этих государств — прямые пособники террористов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя сегодняшний инцидент в Брянской области. По его мнению, это происшествие показало, кого действительно поддерживают в США, НАТО и Евросоюзе. Причём это не "свободолюбивый народ Украины", который не хочет возвращения в "москальский совок".

"Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Это ваши выкормыши, господа [премьер Великобритании Риши] Сунак, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и [президент США Джо] Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, западные аналитики признали, что, когда специалисты НАТО учат украинцев боевому применению их военной техники, это может рассматриваться как прямое вовлечение альянса в военный конфликт на стороне киевского режима, добавил Медведев. По его словам, канадские и немецкие инструкторы на территории Евросоюза уже учат бойцов ВСУ обращаться с танками Leopard.

"Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолёты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями. А все лица, принимающие решения о поставках такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наёмниками и военными инструкторами, должны будут рассматриваться как законная военная цель", — добавил заместитель председателя Совета безопасности.