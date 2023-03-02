МИД РФ сообщит об украинской атаке в Брянской области на всех международных площадках

Министерство иностранных дел России будет сообщать об атаке украинских диверсантов под Брянском на всех международных площадках. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Министерство иностранных дел будет доносить эту информацию на всех международных площадках как ещё одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание", — отметила она в эфире РБК.