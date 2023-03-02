МИД РФ сообщит об украинской атаке в Брянской области на всех международных площадках
Министерство иностранных дел России будет сообщать об атаке украинских диверсантов под Брянском на всех международных площадках. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Министерство иностранных дел будет доносить эту информацию на всех международных площадках как ещё одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание", — отметила она в эфире РБК.
Захарова также подчеркнула, что западные "партнёры" делают всё для того, чтобы проигнорировать факты преступлений режима президента Украины Владимира Зеленского. Сегодняшний инцидент, по её мнению, не оставляет ни у кого иллюзий относительно целей и методов, которыми пользуются в Киеве.
Лайф напоминает, что утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также в результате атаки погибло двое взрослых. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
VK / МИД России / Виктор Давыдов