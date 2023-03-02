Рябков: Запад причастен к военным преступлениям Киева из-за поставок вооружения Украине

Страны Запада причастны к военным преступлениям Киева, поскольку поставляют всё новое тяжёлое вооружение на Украину. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, подобные действия говорят о курсе, который направлен на намеренное усиление конфликта.

"Именно страны Запада проводят курс на намеренную эскалацию кризиса на Украине, поставляя Киеву всё новые виды тяжёлых вооружений. Западное оружие активно используется ВСУ для обстрелов жилых домов, школ и больниц, убийства мирных жителей, разрушения гражданской инфраструктуры", — отметил он во время 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

Рябков назвал подобные действия украинской стороны военными преступлениями и нарушением международного гуманитарного права. Он считает, что страны – члены НАТО причастны к этому, несмотря на "лицемерные" рассуждения о правах человека с трибуны СПЧ.