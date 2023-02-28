Генсек НАТО Столтенберг признал, что расширение помощи Украине невозможно без риска эскалации

Расширение помощи НАТО Киеву невозможно без риска эскалации, при этом победа России несёт для альянса существенные риски. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Некоторые опасаются, что помощь Украине несёт риски эскалации. Я скажу, что с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несёт победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат", — сказал Столтенберг на международной конференции в Хельсинки, которую транслировала онлайн пресс-служба НАТО.