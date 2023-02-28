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28 февраля, 12:23

Генсек НАТО Столтенберг признал, что расширение помощи Украине невозможно без риска эскалации

Расширение помощи НАТО Киеву невозможно без риска эскалации, при этом победа России несёт для альянса существенные риски. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Некоторые опасаются, что помощь Украине несёт риски эскалации. Я скажу, что с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несёт победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат", — сказал Столтенберг на международной конференции в Хельсинки, которую транслировала онлайн пресс-служба НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг: Членство Украины в альянсе — это отдалённая перспектива

Генсек НАТО Столтенберг: Членство Украины в альянсе — это отдалённая перспектива

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о переходе НАТО из условного противника во враги России. По словам представителя Кремля, разведка альянса 24 часа в сутки работает против РФ.

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LIFE / Динар Шакиров

Никита Никонов
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