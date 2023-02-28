"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 11:02

Генсек НАТО Столтенберг: Членство Украины в альянсе — это отдалённая перспектива

Украина станет членом НАТО, уговор об этом между странами – участницами блока уже есть. Однако произойдёт это совсем не скоро, заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время это отдалённая перспектива", — сказал Столтенберг во время визита в Финляндию.

По его словам, сейчас целью НАТО является поддержка Украины. Альянс намерен помочь ей сохраниться "как суверенному и независимому государству". Когда конфликт подойдёт к завершению, продолжил Столтенберг, Запад собирается добиться гарантий того, что такое не повторится. Для этого в НАТО не исключают "усиления военных возможностей" Киева.

"Это будет тяжёлый подъём": Кондолиза Райс назвала препятствие для вступления Украины в НАТО

"Это будет тяжёлый подъём": Кондолиза Райс назвала препятствие для вступления Украины в НАТО

Как писал Лайф, неделю назад страны – участницы "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) подписали декларацию о вступлении Украины в НАТО.

Обложка ©

ТАСС / AP / Olivier Matthys

Максим Плетнёв
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Йенс Столтенберг
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров