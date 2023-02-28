Генсек НАТО Столтенберг: Членство Украины в альянсе — это отдалённая перспектива
Украина станет членом НАТО, уговор об этом между странами – участницами блока уже есть. Однако произойдёт это совсем не скоро, заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время это отдалённая перспектива", — сказал Столтенберг во время визита в Финляндию.
По его словам, сейчас целью НАТО является поддержка Украины. Альянс намерен помочь ей сохраниться "как суверенному и независимому государству". Когда конфликт подойдёт к завершению, продолжил Столтенберг, Запад собирается добиться гарантий того, что такое не повторится. Для этого в НАТО не исключают "усиления военных возможностей" Киева.
ТАСС / AP / Olivier Matthys