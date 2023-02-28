Генсек НАТО Столтенберг: Членство Украины в альянсе — это отдалённая перспектива

Украина станет членом НАТО, уговор об этом между странами – участницами блока уже есть. Однако произойдёт это совсем не скоро, заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время это отдалённая перспектива", — сказал Столтенберг во время визита в Финляндию.