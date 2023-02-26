Бывший госсекретарь США, возглавлявшая Госдеп в 2005–2009 годах, Кондолиза Райс выразила сомнения в способности Украины стать полноправным членом НАТО, на которого бы распространялись принципы коллективной обороны альянса. Главное препятствие — пятая статья Договора о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного члена альянса расценивается как нападение на всех.

"Это будет тяжёлый подъём... Из-за пятой статьи... Однако я действительно думаю, что [сейчас] Украина де-факто является очень твёрдым союзником НАТО и наоборот. Я ожидаю, что так будет продолжаться, поскольку, по моему мнению, какого-то рода договорённости о безопасности с Украиной будут необходимы в дальнейшем. Вероятно, хорошо бы начать работать над этим сейчас", — объяснила она в эфире телекомпании CBS.