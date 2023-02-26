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26 февраля, 18:08

"Это будет тяжёлый подъём": Кондолиза Райс назвала препятствие для вступления Украины в НАТО

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс поставила под сомнение шансы Украины вступить в НАТО

<p>Кондолиза Райс. Фото © Getty Images / Alex Wong</p>

Кондолиза Райс. Фото © Getty Images / Alex Wong

Бывший госсекретарь США, возглавлявшая Госдеп в 2005–2009 годах, Кондолиза Райс выразила сомнения в способности Украины стать полноправным членом НАТО, на которого бы распространялись принципы коллективной обороны альянса. Главное препятствие — пятая статья Договора о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного члена альянса расценивается как нападение на всех.

"Это будет тяжёлый подъём... Из-за пятой статьи... Однако я действительно думаю, что [сейчас] Украина де-факто является очень твёрдым союзником НАТО и наоборот. Я ожидаю, что так будет продолжаться, поскольку, по моему мнению, какого-то рода договорённости о безопасности с Украиной будут необходимы в дальнейшем. Вероятно, хорошо бы начать работать над этим сейчас", — объяснила она в эфире телекомпании CBS.

По оценке дипломата, НАТО в настоящий момент защищено. Вместе с тем она указала на наличие вакуума в центре Европы, который нужно устранить.

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А ранее Лайф рассказывал, что неожиданное решение украинского президента Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Незалежной в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.

Андрей Бражников
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