Убеждения Украины о том, что, став членом Североатлантического альянса или Евросоюза, она обретёт независимость, ложные. Как заявил обозреватель Джеймс Карден в статье для The American Conservative (TAC), Киеву стоило бы в этом вопросе учитывать ситуацию, произошедшую с Турцией.

В течение 30 лет лидеры Украины упускали шанс консолидировать жизнеспособное многонациональное государство. Вместо этого они решили с 2014 года "следовать бандеровскому видению моноэтнического государства Украина для украинцев", продолжил автор.

Он напомнил о том, что начиная с 2014 года Киев пытается сделать всё возможное для того, чтобы стать членом ЕС или НАТО, и получить "свободу от России". Однако, вопреки надеждам украинского руководства, после возможного вступления в эти организации произойдёт обратное.