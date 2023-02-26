В США разочаровали Украину неудобной правдой о НАТО и ЕС
Обозреватель TAC Карден: Украина потеряет свободу, если войдёт в НАТО и ЕС
Убеждения Украины о том, что, став членом Североатлантического альянса или Евросоюза, она обретёт независимость, ложные. Как заявил обозреватель Джеймс Карден в статье для The American Conservative (TAC), Киеву стоило бы в этом вопросе учитывать ситуацию, произошедшую с Турцией.
В течение 30 лет лидеры Украины упускали шанс консолидировать жизнеспособное многонациональное государство. Вместо этого они решили с 2014 года "следовать бандеровскому видению моноэтнического государства Украина для украинцев", продолжил автор.
Он напомнил о том, что начиная с 2014 года Киев пытается сделать всё возможное для того, чтобы стать членом ЕС или НАТО, и получить "свободу от России". Однако, вопреки надеждам украинского руководства, после возможного вступления в эти организации произойдёт обратное.
"Если она вступит в НАТО, то станет очередным государством, чья военная сила будет зависеть от Соединённых Штатов. Если станет членом ЕС, она будет ещё одним вассалом Берлина, вынужденным отдать будущее на милость Европейского центрального банка во Франкфурте и неподотчётной бюрократии в Брюсселе", — указал он.
Лайф рассказывал, что неожиданное решение украинского лидера Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Незалежной в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
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