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7 марта, 09:59

Шойгу раскрыл потери ВСУ за февраль

Шойгу: Потери ВСУ за февраль выросли на 40%, превысив 11 тысяч человек

Потери ВСУ за февраль увеличились на 40%, превысив 11 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России.

"Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январём и составили свыше 11 тысяч военнослужащих", — сказал глава Минобороны РФ.

Он отметил, что в этой связи удивляет безразличие Киева к своему народу, власти Украины не считаются с огромными людскими потерями "в угоду западным кураторам". Шойгу подчеркнул, что для ВС РФ приоритетом остаётся сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей. Российские военные продолжат выполнять задачи в рамках СВО, добавил он.

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Ранее Шойгу раскрыл перспективы ВС РФ после освобождения Артёмовска. Он также напомнил о взятии под контроль российскими военными Николаевки, Двуречного, Красной Горы, Гряниковки и Парасковиевки.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Савицкий

Варвара Романова
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