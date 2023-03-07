Шойгу раскрыл потери ВСУ за февраль

Потери ВСУ за февраль увеличились на 40%, превысив 11 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России.

"Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январём и составили свыше 11 тысяч военнослужащих", — сказал глава Минобороны РФ.

Он отметил, что в этой связи удивляет безразличие Киева к своему народу, власти Украины не считаются с огромными людскими потерями "в угоду западным кураторам". Шойгу подчеркнул, что для ВС РФ приоритетом остаётся сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей. Российские военные продолжат выполнять задачи в рамках СВО, добавил он.