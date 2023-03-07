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Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 09:55
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Шойгу раскрыл перспективы ВС РФ после освобождения Артёмовска

Шойгу: Взятие под контроль Артёмовска позволит российским военным наступать вглубь обороны ВСУ

Освобождение Артёмовска (украинское название — Бахмут) позволит Вооружённым силам РФ продолжить наступление вглубь обороны украинских войск. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

"Продолжается освобождение Артёмовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", подчеркнул он.

Шойгу также напомнил об освобождении Николаевки, Двуречного, Красной Горы, Гряниковки и Парасковиевки.

Что пишут западные СМИ о выходе ВСУ из Артёмовска
Что пишут западные СМИ о выходе ВСУ из Артёмовска

Напомним, 2 марта в ЧВК "Вагнер" сообщили, что бойцы закрепились в центре Артёмовска, город практически окружён, а у украинских солдат есть лишь один путь для отступления. А сегодня, 7 марта, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные контролируют почти половину Артёмовска. Кстати, как писала газета Bild, между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным даже возник конфликт по поводу ситуации вокруг Бахмута.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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