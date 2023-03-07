Шойгу раскрыл перспективы ВС РФ после освобождения Артёмовска

Освобождение Артёмовска (украинское название — Бахмут) позволит Вооружённым силам РФ продолжить наступление вглубь обороны украинских войск. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

"Продолжается освобождение Артёмовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", — подчеркнул он.