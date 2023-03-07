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Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 08:22
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В ДНР сообщили, что российские войска контролируют почти половину Артёмовска

Советник Пушилина Гагин: Российские силы контролируют почти половину Артёмовска

Российские военные контролируют почти половину Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артёмовска", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Гагин не исключил возможности прорыва ВСУ в попытках удержать город.

Что пишут западные СМИ о выходе ВСУ из Артёмовска
Что пишут западные СМИ о выходе ВСУ из Артёмовска

2 марта в ЧВК "Вагнер" сообщили, что бойцы закрепились в центре Артёмовска, город практически окружён, а у украинских солдат есть лишь один путь для отступления. Позже российские войска взяли под контроль железную дорогу. А накануне в ДНР заявили, что Артёмовск попал в "классическое оперативное окружение". Кстати, как писала газета Bild, между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным даже возник конфликт по поводу ситуации вокруг Бахмута.

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vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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