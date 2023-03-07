В ДНР сообщили, что российские войска контролируют почти половину Артёмовска

Российские военные контролируют почти половину Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артёмовска", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".