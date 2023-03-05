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5 марта, 08:28

Российские войска получили контроль над железной дорогой в Артёмовске

В ДНР сообщили о полной зачистке ж/д станции Ступки в Артёмовске

В Артёмовске завершилась зачистка железнодорожной станции Ступки российскими военными. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

"Штурм и зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артёмовска завершились, этот район города теперь полностью под контролем бойцов ЧВК "Вагнер", — говорится в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

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Ранее Лайф писал, что российские военные закрепились в центре Артёмовска. Об этом также заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опубликовав видео с бойцами на крыше одного из зданий. По его словам, город практически окружён, а украинские бойцы могут бежать только по единственной оставшейся дороге.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Николь Вербер
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