Российские войска получили контроль над железной дорогой в Артёмовске
В ДНР сообщили о полной зачистке ж/д станции Ступки в Артёмовске
В Артёмовске завершилась зачистка железнодорожной станции Ступки российскими военными. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
"Штурм и зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артёмовска завершились, этот район города теперь полностью под контролем бойцов ЧВК "Вагнер", — говорится в телеграм-канале Народной милиции ДНР.
Ранее Лайф писал, что российские военные закрепились в центре Артёмовска. Об этом также заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опубликовав видео с бойцами на крыше одного из зданий. По его словам, город практически окружён, а украинские бойцы могут бежать только по единственной оставшейся дороге.
ТАСС / Валентин Спринчак