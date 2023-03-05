Российские войска получили контроль над железной дорогой в Артёмовске

"Штурм и зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артёмовска завершились, этот район города теперь полностью под контролем бойцов ЧВК "Вагнер", — говорится в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Ранее Лайф писал, что российские военные закрепились в центре Артёмовска. Об этом также заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опубликовав видео с бойцами на крыше одного из зданий. По его словам, город практически окружён, а украинские бойцы могут бежать только по единственной оставшейся дороге.