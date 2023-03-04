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Регион
Опубликовано 4 марта 2023, 16:46
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На Украине назвали условие для сдачи Артёмовска

Эксперт Черник заявил о тяжёлом положении ВСУ в Артёмовске и допустил сдачу города

Украинский военный аналитик Пётр Черник заявил о тяжёлом положении ВСУ в Артёмовске и высказал мнение, что, если город будет разрушен до фундамента, командование отдаст приказ об "оперативном" отступлении.

"Высшее военно-политическое руководство придёт к выводу, что следует предпринять оперативный уход", — цитирует Черника украинский ресурс Military Media Center. По его оценке, в этом случае Вооружённым силам Украины удастся избежать трагедии.

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Напомним, российские военные закрепились в центре Артёмовска. Информацию подтвердил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, показав видео с бойцами, стоящими на крыше одного из зданий. Он добавил, что город практически окружён и войска ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге.

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t.me / landforcesofukraine

Андрей Бражников
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