На Украине назвали условие для сдачи Артёмовска

Украинский военный аналитик Пётр Черник заявил о тяжёлом положении ВСУ в Артёмовске и высказал мнение, что, если город будет разрушен до фундамента, командование отдаст приказ об "оперативном" отступлении.

"Высшее военно-политическое руководство придёт к выводу, что следует предпринять оперативный уход", — цитирует Черника украинский ресурс Military Media Center. По его оценке, в этом случае Вооружённым силам Украины удастся избежать трагедии.