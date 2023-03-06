Советник Пушилина заявил об оперативном окружении Артёмовска
Советник Пушилина Гагин: Артёмовск наконец попал в классическое оперативное окружение
Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что Артёмовск (Бахмут) окружён российскими силами.
"Артёмовск наконец попал в классическое оперативное окружение. <...> Это практически новый котёл, который можно сравнить с Дебальцевским и другими", — объяснил Гагин в эфире телеканала "Россия-1".
Гагин отметил, что почти все ведущие к городу дороги уже основательно контролируются. Под контролем уже практически всё, уточнил он. Советник добавил, что в Артёмовске порядка десяти тысяч украинских военных, часть которых уже начала отступать из города.
2 марта Лайф сообщал, что бойцы ЧВК "Вагнер" закрепились в центре Артёмовска. Глава ЧВК Евгений Пригожин уточнял, что город практически окружён, а у украинских солдат есть лишь один путь для отступления. Позже российские войска взяли под контроль железную дорогу. Кстати, как писала газета Bild, между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным даже возник конфликт по поводу ситуации вокруг Артёмовска.
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