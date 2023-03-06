"Артёмовск наконец попал в классическое оперативное окружение. <...> Это практически новый котёл, который можно сравнить с Дебальцевским и другими", — объяснил Гагин в эфире телеканала "Россия-1".

Гагин отметил, что почти все ведущие к городу дороги уже основательно контролируются. Под контролем уже практически всё, уточнил он. Советник добавил, что в Артёмовске порядка десяти тысяч украинских военных, часть которых уже начала отступать из города.