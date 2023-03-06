Сбежать нельзя остаться: Что ждёт гарнизон ВСУ в Артёмовске в случае окружения Бои за Бахмут (Артёмовск) входят в финальную фазу, и у Киева остаётся всё меньше времени на принятие решения. Всё это сулит неминуемый разгром. 5 марта, 23:40 Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Что происходит в Бахмуте

3 марта появились первые данные о том, что российские подразделения практически окружили Бахмут (Артёмовск). Для выхода из города у ВСУ осталась одна дорога — трасса на Часов Яр через Хромово (Артёмовское). Эту дорогу военные Украины между собой называют "проливом" за сходство в названиях между узким коридором в Часов Яр и Ормузским проливом. И то и другое называют "бутылочным горлышком".

2 марта командир украинских войск с позывным Мадьяр заявил, что внезапно получил приказ покинуть Бахмут вместе со своим подразделением аэроразведки и перейти на новое место боевых действий. Мадьяр печально прославился ещё во времена боёв за Соледар. Но не как выдающийся командир, а скорее как автор "победоносных" сообщений о том, как ВСУ "успешно обороняют город". Через некоторое время после бодрых реляций ему пришлось признать поражение украинской армии под Соледаром и заявить об отходе из города.

В случае с Бахмутом Мадьяр отказался анализировать причины отхода своего подразделения из города:

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— Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артёмовска. Выполняем приказ, — сказал командир подразделения "Птицы Мадьяра".

Он сделал акцент на том, что и дальше останется "коммуникатором" и будет выкладывать видео с фронта.

Если проанализировать то, что происходит в Бахмуте, даже не вдаваясь в детали, то становится ясно, что список вариантов дальнейших действий Киева сведён к минимуму.

Бахмут на карте

Артёмовская агломерация — это территория площадью 41,6 кв. км. Сейчас город с трёх сторон окружён российскими подразделениями — с востока, севера и юга. В районе Бахмута на данный момент сосредоточено примерно более 20 бригад, три полка, восемь батальонов, а также шесть формирований боевиков и наёмников.

При этом, по сообщениям российской стороны, ВС РФ уже воюют не с профессиональной армией Украины, а с теми, кем Киев компенсировал потери украинских подразделений. По предварительным данным на 1 марта, Киев потерял до 70% опытных военных в ходе боёв за город. Здесь имеется в виду процент не от бахмутской группировки, а от всех ВСУ вообще.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский делал прогноз, что, если киевские власти направят дополнительные силы в зону боевых действий, им будет наплевать на их судьбу.

Мобилизация на Украине – 2023

Исходя из большого количества пленных, можно сделать вывод, что из-за дефицита людей в силы территориальной обороны сейчас набираются старики и молодёжь. Несмотря на то что они продолжают сопротивляться, жизнь их на фронте коротка. На одном видео, которое появилось в Сети 3 марта, можно увидеть трёх пленных украинцев — подростков и пожилого мужчину. На фоне доносящихся взрывов они попросили президента Украины Владимира Зеленского "дать им возможность вернуться на родину к семьям".

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Примечательно, что ранее по приказу Минобороны Украины сотрудников военкоматов Черниговской, Днепропетровской, Ровенской и Сумской областей, считавшихся неприкосновенными, отправили на фронт "по причине срыва плана по мобилизации". Возможно, даже при драконовских методах мобилизации они не успевают компенсировать потери.

1 марта один из бойцов подразделения "Птицы Мадьяра" назвал нецелесообразным дальнейшее пребывание в городе в первую очередь из-за высоких потерь. По словам военного, рота в Бахмуте живёт "одну ночь", а местные парки давно превратились в кладбища для тел погибших украинских солдат.

Новости Бахмута сегодня

2 марта стало известно, что ВСУ частично потеряли позиции недалеко от центра Бахмута. Освобождён район мясокомбината, идёт продвижение на юге города. Продавлена оборона ВСУ южнее Дубово-Василевки. Одновременно украинских боевиков атакуют в районе населённых пунктов Ивановское (Красное) и Ступочки. По данным украинских источников, населённый пункт Хромово находится под огневым контролем ВС РФ.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что дорога Часов Яр – Хромово практически отрезана. Отступить со стороны Хромова и Ивановского на запад украинским подразделениям уже не удастся. Да и через оставшееся "бутылочное горлышко" им придётся прорываться с большими усилиями и потерями. Однако, если ВСУ останутся в городе, неизбежно попадут в ловушку. Лайф ранее писал о том, что в котле могут оказаться, по предварительным оценкам, 30–40 тысяч украинских военных.

Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Киев понимает всю плачевность ситуации с Бахмутом. Ещё в начале февраля президент Украины называл этот город крепостью и говорил, что "сдавать его никто не будет". 2 марта британское издание Daily Express написало, что Владимир Зеленский опасается приближающегося разгрома ВСУ в Бахмуте.

Судя по тому, что Киев выводит войсковые подразделения, но пытается оставить в городе бойцов, территориальная оборона, представленная пятью бригадами на Бахмутском направлении, будет брошена как живой щит и останется прикрывать отступление основных сил. Косвенные признаки скорого освобождения города приводят и на Западе. 3 марта немецкий пропагандист Юлиан Репке признал, что Бахмут скоро падёт. По его словам, налицо изменение стратегии ВСУ и один из его признаков — подрыв последнего моста к городу и вывод из Бахмута всей техники.

По последним данным, сейчас подразделения ВСУ отходят в Часов Яр. 1 марта сообщалось, что юго-западнее Часова Яра отмечена доставка реактивной артиллерии противника. А в район Николаевки прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град". Как раз в Часовом Яре, по мнению экспертов, и пройдёт новая линия обороны украинской армии.

Авторы Сергей Андреев