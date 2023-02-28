Почему Киев перебрасывает танки "Леопард" под Артёмовск Оглавление Сколько танков на Украине Обстановка в Артёмовске на данный момент Как покажут себя танки Leopard на Украине в 2023 году Кто будет управлять танками Leopard на Украине? Ситуация под Артёмовском сейчас Боевые возможности танков "Леопард-2" ещё не изучены до конца, однако именно эти машины, судя по всему, первыми могут появиться в Артёмовске. 489252 489252 Танк Leopard 2A4. Обложка © Mil.in.ua

Сколько танков на Украине

24 февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые танки Leopard пересекли польско-украинскую границу. Всего через двое суток, 26 февраля, поступила информация о том, что первые танки Leopard 2 прибывают в Часов Яр рядом с Бахмутом (Артёмовск).

Ранее предполагалось, что боевые машины могут перебросить в район Запорожья для формирования ударного танкового кулака, который будет использован для планируемого Киевом наступления. Теперь цели скорректированы, а сроки прибытия машин на фронт форсированы. С чем связана такая логистическая рокировка и к чему такая спешка? В первую очередь это связано с острой нехваткой танков советского типа. Боевые машины Т-64БВ и Т-72Б в танковых частях ВСУ постепенно превращаются из массового вида вооружения в эксклюзив из-за больших потерь, дефицита запчастей и орудийных стволов.

Обстановка в Артёмовске на данный момент

По состоянию на 27 февраля кольцо вокруг Бахмута (Артёмовска) продолжает сжиматься ещё активнее, чем месяц-два назад. В последние дни события на этом направлении развиваются особенно стремительно. Из-за дефицита тяжёлых вооружений украинские подразделения проваливают фланг за флангом, и уже к началу марта Артёмовск (Бахмут) может оказаться в оперативном окружении.

Украинские военные проходят по улицам Бахмута. Фото © Getty Images / Chris McGrath

24 февраля российские силы освободили село Берховка (в 8,6 километра к северо-западу от Бахмута), 25 февраля — посёлок Ягодное (в 5,9 километра к северо-западу). На юге ВСУ также скованы из-за наступления ВС РФ: от Бахмута отрезаны опорные пункты на пути к селу Ивановское. По последним данным, российские подразделения продолжают глубокий охват Бахмута и после обходного манёвра под контролем ВС РФ может оказаться село Богдановка. Взятие этого населённого пункта, по словам экспертов, перережет последнюю линию снабжения артёмовского гарнизона ВСУ и приблизит его оперативное окружение.

Самые оснащённые и подготовленные подразделения ВСУ растратили боевой потенциал. Действующие в районе Бахмута части 4-й и 17-й отдельных танковых бригад (ОТБр) ВСУ в ходе боёв за Парасковиевку и другие населённые пункты потеряли больше половины танков и до 37% личного состава.

В этой ситуации Киев, вцепившийся в Бахмут (Артёмовск), хватается за любые возможности хотя бы на время приостановить наступление ВС РФ. Ранее украинские диверсанты (предположительно, с этой же целью) подорвали дамбу водохранилища "Северный ставок", но, похоже, это не сильно помогло в боевом отношении, хоть и доставило много неприятностей местным жителям. Теперь в ход может быть пущен следующий козырь — танки Leopard 2.

Как покажут себя танки Leopard на Украине в 2023 году

Эшелон с немецкими танками сформировали в Польше. Руководство страны в конце января пообещало обучить экипажи ВСУ обращению с Leopard 2. Однако после принятия этих машин в строй ВСУ могут столкнуться с рядом проблем. И дело тут не только в самих танках. Во-первых, на Украине нет механизма массового воспроизводства танкистов. Большая часть из них была уничтожена вместе с машинами. И речь, если собрать все потери Киева воедино, идёт о полноценной танковой бригаде численностью восемь-девять тысяч человек. Во-вторых, обучить работе с импортной техникой украинских танкистов могут только западные инструкторы. Проблема в том, что прибывшие учиться управлению боевыми машинами Leopard танкисты из 4-й и 17-й танковых бригад — это мобилизованные водители предпенсионного возраста. В современных танках необходимо уметь управлять цифровой аппаратурой и быстро реагировать на изменения обстановки. Опытные танкисты отмечают, что навыки при регулярной тренировке сохраняются у людей до 40 лет, однако после достижении данного возраста учиться становится всё сложнее.

По словам майора Вадима Ходака из этой бригады, ему самому 57 лет, его сослуживцу — за 50 и у них у всех проблемы со здоровьем. Средний возраст офицерского состава 4-й ОТБр — 42 года. Танкистам — 30–35 лет. Молодые квалифицированные кадры, которые "хватают всё на лету", в дефиците. Это создаёт дополнительные трудности при переобучении экипажей.

По заверениям вице-премьера Польши Мариуша Блащака, с украинскими военными работали специалисты из Канады и Норвегии. Эти инструкторы прибыли вместе с танками, которые страны НАТО отправили в Польшу для последующей передачи Киеву.

Переданный Канадой Украине танк Leopard 2A4 прибыл в Польшу. Фото © Mil.in.ua / Anita Anand

24 февраля в Киеве в ходе церемонии передачи танков Leopard, на которой присутствовал польский премьер Моравецкий, украинская сторона получила 4 танка из обещанных 14. По некоторым данным, НАТО действует по принципу "не класть все яйца в одну корзину", поскольку опасается ракетного удара ВС РФ при отгрузке техники. С другой стороны, поставить Киеву сразу все исправные танки сложно. По словам главы Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнера, две трети машин Leopard на складах Бундесвера и других стран являются небоеспособными.

Премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий во время торжественной передачи танков Leopard 2 Польшей Украине. Фото © Twitter / Denys Shmyhal

Какие задачи может ставить перед собой Киев, для которого, несмотря на проигрышное положение ВСУ, удержание Бахмута (Артёмовск) остаётся приоритетной задачей? Как считают эксперты, программа-максимум — обратить ситуацию вспять и хотя бы на время помешать наступлению ВС РФ, программа-минимум — деблокировать город в случае его окружения. Каковы шансы ВСУ?

Кто будет управлять танками Leopard на Украине?

Скорее всего, почти сразу после начала боевых действий вскроется ещё одна проблема, связанная с экипажами ВСУ. Дело в том, что с начала подготовки танковых экипажей ВСУ за рубежом прошло менее трёх недель, хотя Польша обещала провести базовый пятинедельный курс. Учитывая то, что и базового курса явно недостаточно, что он имеет хоть какой-то смысл при увеличении его до трёх-четырёх месяцев (в идеале — до одного-двух лет), неполные три недели обучения вряд ли помогут украинским танкистам на поле боя.

По данным украинских источников, вместе с боевыми машинами Leopard на Украину прибыли танкисты из 4-й ОТБр ВСУ. Примечательно, что примерно полтора месяца назад военные 1-го батальона данной танковой бригады саботировали приказы командиров и отказались выполнять боевые задачи.

Поэтому, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, экипаж машин Leopard, скорее всего, будет польским.

Переданный Канадой Украине танк Leopard 2A4 прибыл в Польшу. Фото © Mil.in.ua / Anita Anand

— Если опираться на данные американского полковника Макгрегора, на Украину было отправлено 20 тысяч польских военных. В польских САУ "Краб", в которых, по утверждению Киева, были украинские экипажи, на поверку оказались поляки. Так что и в "Леопардах", скорее всего, тоже будут поляки. Возможно, ещё финны, но те "долго запрягают" и пока в раздумьях, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Но даже если вопрос с экипажем решён, никто не отменял отсутствие боевого слаживания танков ВСУ, проблемы с материально-технической базой, а также специфику Артёмовского направления.

Ситуация под Артёмовском сейчас

По словам Леонкова, с военной точки зрения прибытие четырёх танков Leopard 2 в зону "бахмутской мясорубки" выглядит абсурдно на фоне того, что за январь ВСУ потеряли 341 единицу бронированной техники, в том числе танки. Вопрос заключается в том, как украинские военные собираются использовать технику.

— В городских боях это полная бессмыслица. Я ещё могу допустить, что ВСУ могут попытаться с их помощью деблокировать оперативное окружение, которое фактически назрело. Если посмотреть на карту, там просторы с лесопосадками, пригодные для танковых дуэлей, — отмечает эксперт.

При этом Leopard 2 по-прежнему уязвим для современных ПТРК. Ранее Лайф писал о том, что будет, если Leopard встретится на поле боя с российским Т-72, и приведённые результаты моделирования и выводы экспертов способны немного унять восторги по поводу "супероружия". Учитывая, в какой спешке Киев бросает танковые силы к Бахмуту, всё это больше напоминает медиатрюк, а не боевую операцию.

Танки Т-72Б3. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

— Прибытие танков в Часов Яр очень похоже на пиар-акцию. Чтобы взбодрить украинских военных, а заодно проверить реакцию наших войск. Если они не дураки, они должны понимать, что применение этого танка именно под Бахмутом (Артёмовск) достаточно ограничено. Может быть, танки высунутся, даже где-то постреляют, но, думаю, основное назначение будет в другом направлении. Они же поставили задачу к Крыму прорваться, перерезать сухопутный коридор, пойти на юг, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, под Бахмутом танки Leopard играют скорее символическую роль.

— Когда произойдут реальные боестолкновения с этой техникой и когда появится сухая статистика, тогда и можно будет о чём-то говорить. Пока же в этой истории больше эмоций, чем логики, — резюмирует военный эксперт Алексей Леонков.

В контексте боёв за Бахмут символическая поставка четырёх танков Leopard вряд ли окажет сильное влияние на динамику боевых действий. Можно сделать вывод, что это "пробный камень" или жест отчаяния, который, скорее всего, обернётся для Киева потерей первых супермашин и быстрым завершением истории с их применением.

Авторы Сергей Андреев