Почему ВСУ нацелились на захват военных складов в Приднестровье Оглавление Последние новости с Украины Последние новости с фронта Приднестровье на карте Сколько боеприпасов на складах в Приднестровье Что будет делать Россия, если на войска в Приднестровье нападут Реализовать этот план для Украины будет сложно, а возможные риски перекрывают любую выгоду. 60800 60800 Обложка © Getty Images/Madeleine Kelly/SOPA Images/LightRocket

Последние новости с Украины

Первого марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о подготовке Киевом провокации вблизи Приднестровья. Накануне российское военное ведомство обнародовало информацию о подготовке киевским режимом вторжения в республику в ответ на якобы "наступление ВС РФ оттуда". По некоторым данным, украинские диверсанты, переодетые в российскую форму, планируют напасть на собственные подразделения, чтобы получить повод для вторжения в ПМР.

Первые сведения о переброске подразделений ВСУ к границам Приднестровья стали поступать с 26 февраля.

Сейчас зафиксировано большое скопление личного состава и военной техники украинских подразделений возле молдавско-украинской границы.

Последние новости с фронта

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Ранее в сети был опубликован приказ командующего объединённой группировкой "Запад" ВСУ Сергея Литвинова "о переброске до 27 февраля личного состава инженерно-сапёрного батальона 128-й бригады". По неофициальным данным, украинские подразделения начали модернизировать транспортные магистрали по направлению к Приднестровью.

Также в соцсетях появлялись видео переброски румынских ЗРК к границам с Молдавией. Чуть позже молдавская сторона назвала это фейком. Сообщалось также, что спутниковая группировка НАТО впервые за последние месяцы провела съёмку российских военных объектов в Дубоссарах, Красной Горке и Владимировке в ПМР.

Предположительно, первым шагом украинских военных перед атакой на Приднестровье могут сать удары по пропускным пунктам. Один из них — Платоново, именно с него открывается дорога на огромные склады в Колбасне.

Украинская сторона также не скрывает своих планов. Примечательно, что в течение прошлого года со стороны Киева уже предпринимались попытки развязать конфликт в ПМР. В апреле из гранатомёта было обстреляно здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, а также две радиовышки в посёлке Маяк. По некоторым данным, в "апрельской провокации" были замешаны украинские ДРГ.

Формальной целью новой провокации может стать втягивание сил НАТО в конфликт. Логика очевидна: всего в пятистах километрах от Приднестровья находится Румыния, член альянса. Но если трезво оценить текущую обстановку, больше всего Киев и ВСУ интересуют старые советские военные склады в посёлке Колбасна.

Приднестровье на карте

Склад в Колбасне был создан в 1940-х годах. Известен как склад артиллерийских боеприпасов № 1411. По сути, это стратегический арсенал Западного военного округа (ЗВО) СССР. По данным военных экспертов, большая часть боеприпасов хранилась на складе после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других экс-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Арсенал находился в ведении Группы советских войск в Германии 4-й оперативной армии СССР. Если внимательно глянуть на Приднестровье, то на карте будет видно, что Колбасна расположена в Рыбницком районе ПМР на берегу притока реки Рыбница на границе с Украиной.

Какие снаряды находятся на складах в Приднестровье? © Инфографика LIFE

Сейчас склад находится под охраной оперативной группы российских войск (ОГРВ), преемницы 4-й оперативной армии СССР. Ещё в мае 2022-го глава республики Вадим Красносельский докладывал, что охрана арсенала в связи с текущими событиями была усилена, а "политическое и техническое решение по утилизации боеприпасов должна принимать Российская Федерация". Содержимое склада не могут контролировать даже приднестровские власти.

Сколько боеприпасов на складах в Приднестровье

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По последним данным, накопленный объём боеприпасов в закрытых ангарах равен примерно 2,5 тысячи железнодорожных вагонов. На складах в Приднестровье можно найти всё: от 152-мм и 122-мм снарядов для гаубиц до танковых выстрелов калибра 125-мм, мин для миномётов калибра 80-мм и 120-мм, а также реактивные снаряды для систем залпового огня.

Также на складах в Колбасне может находиться несколько миллионов патронов калибра 7,62х39 мм, 5,45х39 мм. Причём, по словам экспертов, возможно, это лишь половина от того, что вообще хранится там, ведь по состоянию на 2000 год в Колбасне хранилось не 20 тыс. тонн, а 42 тыс. тонн боеприпасов. Сколько точно боеприпасов хранится на складах в Приднестровье, сейчас не скажет никто. Известно только, что бронетехники и стрелкового вооружения там нет.

По словам военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова, склад был рассчитан на случай возможного масштабного столкновения СССР и НАТО.

— Вообще, всё там на 14-ю армию было подготовлено. Эта армия в случае конфликта с НАТО должна была обеспечивать проход советских войск через Балканы на Пиренеи. То есть на полновесную Советскую армию. Причём на длительный период ведения военных действий. И если это попадёт в руки ВСУ, это позволит им вести боевые действия достаточно длительное время, — отметил Сивков.

14-я армия включала в себя мотострелковую дивизию, мотострелковый полк, полк связи, вертолётную экскадрилью, командный пункт авиации, радиотехнический батальон, командный пункт ПВО, два ремонтных батальона, узлы связи и 14 различных подразделений и учреждений. Это были совсем другие масштабы, чем у нынешней Украины. На сколько может хватить боеприпасов, рассчитанных на такую армию, если они попадут в руки ВСУ?

По данным Financial Times, сейчас ВСУ расходуют около 6 тысяч снарядов в сутки. По самым предварительным подсчётам, арсенала в Колбасне в случае захвата может хватить примерно на полгода боевых действий. Некоторые эксперты считают, что с этим запасом можно протянуть и год, причём без помощи Запада. Но поскольку точное количество боеприпасов не может назвать никто, то и эти сроки нужно считать приблизительными. Зато точно известно, как может ответить Россия на возможную агрессию ВСУ на территории ПМР.

Что будет делать Россия, если на войска в Приднестровье нападут

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Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона выступает за решение любых вопросов политико-дипломатическим путём, однако любая провокация не останется безнаказанной.

— При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооружённые силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, — было сказано в заявлении МИДа.

Итак, как ответит Россия? По некоторым данным, на случай возможных диверсий со стороны ВСУ склад в Колбасне может быть заминирован. И, если украинские военные полезут туда, его можно будет подорвать, так что шансы завладеть арсеналом практически равны нулю.

По данным экспертов, взрыв склада будет сопоставим с мощностью ядерной бомбы (15–18 Кт в тротиловом эквиваленте), сброшенной США на Хиросиму в 1945 году. Это чревато самыми разрушительными последствиями. Как считают некоторые эксперты, землетрясение в Турции по сравнению с этим покажется "лёгким сотрясанием земной коры": глубина воронки после подрыва склада составит около 100 метров, а ширина — 1,5 км.

В случае агрессии со стороны Киева РФ может ответить масштабным ударом, детальных подробностей которого сейчас не знает никто. Ответными действиями оперативной группировки и армии Приднестровья дело может не ограничиться. Вопрос лишь в том, готов ли Киев, увязший в Артёмовске, пойти дальше провокации и ввязаться в ещё более масштабное столкновение.

Авторы Сергей Андреев