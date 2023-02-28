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28 февраля, 12:07

Видео "переброски румынских танков и ПВО" к Молдавии снято на параде в ноябре

Минобороны Румынии назвало фейком видео с перемещением танков к границе с Молдавией

Видео с якобы перемещением румынских систем ПВО и танков на границу с Молдавией является фейком, кадры были сняты на параде ещё в ноябре, заявили в пресс-службе Минобороны Румынии. Ролик был представлен 27 февраля как "снятый этим утром", после чего завирусился в Сети.

Кадры с передвижением румынской военной техники. Видео © t.me / warfakes

"Информируем о появлении в Интернете фейк-новости о так называемом недавнем перемещении систем ПВО румынской армии к границе с Республикой Молдова", — говорится в сообщении военного ведомства в Facebook*.

Там добавили, что кадры, на которых видно РСЗО HIMARS и установки Gepard ряда румынских воинских частей, "были отсняты в конце ноября 2022 года в центре города Алба-Юлия". В тот день там проходила "репетиция военной церемонии в честь празднования Национального дня Румынии". В ведомстве добавили, что все, кто распространяет видео в Сети, хотят "фальшивым образом с очевидной целью посеять панику".

"Многие пользователи, которые прокомментировали это сообщение, заметили, что материал видео является старой записью, и правильно указали реальное место съёмки", — говорится в публикации.

Данные сообщения также опроверг телеграм-канал "Война с фейками". Журналисты подробно описали, кто и когда выложил это видео в Сеть и в каком направлении двигалась военная техника.

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Ранее Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину. Летом прошлого года официальные лица республики также выступали с опровержением этой информации.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Обложка ©

t.me / warfakes

Ирина Фальке
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