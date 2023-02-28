В Сербии объяснили видео передачи ВСУ своих ракет "фантазией журналистов"
Сербское оборонное предприятие Krusik открестилось от поставок ракет Украине
Сербское оборонное предприятие Krusik опровергло слухи об отправке реактивных боеприпасов на Украину, а также напомнило, что от подобных фейков страдает репутация не только компании, но и Сербии в целом.
"Krusik снова оказался в центре негативных событий, благодаря непрофессиональному выполнению журналистских обязанностей. Как и много раз ранее, без предварительной проверки, не учитывая вредоносный эффект своего скороспелого труда, некоторые СМИ сообщили о продаже ракет производства Krusik", — пояснили в организации.
Ранее в Сети появилась информация, что компания из Канады покупает у Сербии ракеты, а затем переправляет их Киеву через Турцию и Словакию. В доказательство даже приводились копии договоров. В Krusik подчеркнули, что документы поддельные, так как в них "называются два разных типа ракет", а, "учитывая возможности компьютерных программ и фантазию журналистов", фейки поставили под угрозу репутацию предприятия и всей Сербии.
Напомним, президент страны Александр Вучич заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину. Он также заверил, что не хочет поддерживать антироссийские санкции Запада, хотя Европа оказывает сильное давление на Белград.
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