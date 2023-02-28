В Сербии объяснили видео передачи ВСУ своих ракет "фантазией журналистов"

Сербское оборонное предприятие Krusik опровергло слухи об отправке реактивных боеприпасов на Украину, а также напомнило, что от подобных фейков страдает репутация не только компании, но и Сербии в целом.

"Krusik снова оказался в центре негативных событий, благодаря непрофессиональному выполнению журналистских обязанностей. Как и много раз ранее, без предварительной проверки, не учитывая вредоносный эффект своего скороспелого труда, некоторые СМИ сообщили о продаже ракет производства Krusik", — пояснили в организации.