Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину
Власти Казахстана опровергли информацию из соцсетей о поставках военной техники на Украину. Как сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны республики, эти данные "не соответствуют действительности".
"Видео, которое распространяется в соцсетях, является архивным. Бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время находится на хранении", — информирует ведомство.
Там отметили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введён запрет на экспорт вооружения и военной техники. Но ещё до этого запрета в Сети появлялись слухи о том, что республика тайно вооружает ВСУ. Летом прошлого года официальные лица Казахстана также выступали с опровержением этой информации.
Ранее Казахстан оценил план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Астана выступает за то, чтобы участвующие в этом кризисе стороны проявили "добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров". Власти республики также считают необходимым содействие дипломатическому решению конфликта со стороны мирового сообщества.
ТАСС / Минобороны РФ