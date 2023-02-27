Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину

Власти Казахстана опровергли информацию из соцсетей о поставках военной техники на Украину. Как сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны республики, эти данные "не соответствуют действительности".

"Видео, которое распространяется в соцсетях, является архивным. Бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время находится на хранении", — информирует ведомство.

Там отметили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введён запрет на экспорт вооружения и военной техники. Но ещё до этого запрета в Сети появлялись слухи о том, что республика тайно вооружает ВСУ. Летом прошлого года официальные лица Казахстана также выступали с опровержением этой информации.