"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 14:17

Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину

Власти Казахстана опровергли информацию из соцсетей о поставках военной техники на Украину. Как сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны республики, эти данные "не соответствуют действительности".

"Видео, которое распространяется в соцсетях, является архивным. Бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время находится на хранении", — информирует ведомство.

Там отметили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введён запрет на экспорт вооружения и военной техники. Но ещё до этого запрета в Сети появлялись слухи о том, что республика тайно вооружает ВСУ. Летом прошлого года официальные лица Казахстана также выступали с опровержением этой информации.

Зачем Казахстану в Евросоюз и закрытое торгпредство в России

Зачем Казахстану в Евросоюз и закрытое торгпредство в России

Ранее Казахстан оценил план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Астана выступает за то, чтобы участвующие в этом кризисе стороны проявили "добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров". Власти республики также считают необходимым содействие дипломатическому решению конфликта со стороны мирового сообщества.

Обложка ©

ТАСС / Минобороны РФ

Марина Калегина
  • Новости
  • Казахстан
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров