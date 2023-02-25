Казахстан оценил план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Казахстан приветствует позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил МИД республики, соответствующий документ обнародован на сайте ведомства.

"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН", — указывается в заявлении.

Казахстан считает безальтернативным мирное решение конфликта на Украине исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН. Таким образом, Астана выступает за то, чтобы участвующие в этом кризисе стороны проявили "добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров". Власти республики также считают необходимым содействие дипломатическому решению конфликта со стороны мирового сообщества.