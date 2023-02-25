Казахстан оценил план Китая по урегулированию конфликта на Украине
МИД Казахстана: Астана приветствует позицию Пекина по урегулированию конфликта на Украине
Казахстан приветствует позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил МИД республики, соответствующий документ обнародован на сайте ведомства.
"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН", — указывается в заявлении.
Казахстан считает безальтернативным мирное решение конфликта на Украине исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН. Таким образом, Астана выступает за то, чтобы участвующие в этом кризисе стороны проявили "добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров". Власти республики также считают необходимым содействие дипломатическому решению конфликта со стороны мирового сообщества.
"Казахстан также подчёркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики", — добавили в ведомстве.
Напомним, 24 февраля МИД Китая представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Данный документ включает 12 пунктов. Так, Пекин призывает к прекращению огня и боевых действий, к скорейшему возобновлению диалога между Москвой и Киевом. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. А ЕС раскритиковал призывы Китая. Позднее глава дипломатии союза Жозеп Боррель оценил предложения Пекина. Президент Украины Владимир Зеленский и вовсе назвал документ КНР не планом действий, а размышлениями.