Глава дипломатии ЕС Боррель не считает предложения Китая по Украине мирным планом
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложения Китая по Украине нельзя называть мирным планом. Об этом он сказал в беседе с журналистами.
"Это скорее позиционный документ, а не мирный план", — отметил Боррель, добавив, что предложения Пекина суммируют уже ранее звучавшие положения.
Ранее МИД Китая представил план урегулирования кризиса на Украине из 12 пунктов. Среди них призыв к прекращению боевых действий, а также возобновление диалога между Москвой и Киевом. Политолог Сергей Маркелов считает, что Китай не предложил ничего нового в своих тезисах, и объяснил, в чём заключается тактика КНР.