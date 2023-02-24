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24 февраля, 15:42

Глава дипломатии ЕС Боррель не считает предложения Китая по Украине мирным планом

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложения Китая по Украине нельзя называть мирным планом. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

"Это скорее позиционный документ, а не мирный план", — отметил Боррель, добавив, что предложения Пекина суммируют уже ранее звучавшие положения.

В Евросоюзе раскритиковали план Китая по урегулированию конфликта на Украине

В Евросоюзе раскритиковали план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Ранее МИД Китая представил план урегулирования кризиса на Украине из 12 пунктов. Среди них призыв к прекращению боевых действий, а также возобновление диалога между Москвой и Киевом. Политолог Сергей Маркелов считает, что Китай не предложил ничего нового в своих тезисах, и объяснил, в чём заключается тактика КНР.

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Wikipedia / U.S. Department of State

Никита Никонов
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