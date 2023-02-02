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Зачем Казахстану в Евросоюз и закрытое торгпредство в России

Почему ряд ближайших соседей и союзников на постсоветском пространстве "рвут отношения" с Россией в информационном поле.

2 февраля, 15:16
<p>Обложка © ТАСС / Князев Яков</p>

Обложка © ТАСС / Князев Яков

Последнее время политики на постсоветском пространстве соревнуются в наиболее одиозных заявления в отношении России, которые, казалось бы, вносят проблемы в сотрудничество между нашими странами. Однако эксперты считают, что подобная риторика маскирует в публичном поле экономический рост и отдачу от взаимного сотрудничества.

Представитель малочисленной казахстанской демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь"), которая имеет свою фракцию в Парламенте, Азат Перуашев заявил о необходимости вступления Казахстана в Европейский союз. "Партия "Ак жол" в качестве дальней перспективы рассматривает не только внедрение европейских подходов, но и постановку когда-то в будущем вопроса вступления Казахстана в Европейский союз", — цитируют Перуашева местные СМИ.

До этого Министерства торговли и интеграции республики объявили, что хотят закрыть торговое представительство в России. В ведомстве пояснили, что освобождённых сотрудников направят на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах, так как в России для бизнеса из Казахстана созданы все институциональные условия для работы.

На фоне разгоревшегося скандала с требованием Украины к Грузии выдать экс-президента республики Михаила Саакашвили, в отношении которого продолжается судебный процесс в Тбилиси, с громким заявлением выступила и глава страны Саломе Зурабишвили. Политик потребовала включить в "мирный договор по итогам войны на Украине" вывод войск России из Абхазии и Южной Осетии. Напомним, до этого грузины отказали Киеву в поставке вооружения, закупленного до украинского конфликта.

— Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации территории Грузии в рамках мирного соглашения по окончании войны Кремля на Украине, приводит слова президента Грузии Bloomberg.

Грузия держит паритет в сложившейся ситуации, хотя явно не страдает дружескими позициями по отношению к России. При этом на прагматической основе пытается монетизировать свою точку зрения. Хотя политически грузинской элите не очень легко выдерживать давление Запада и с официальной точки зрения приходится идти на такие шаги. Поэтому Тбилиси и заявляет о невыполнимых условиях, чтобы оправдывать в публичном пространстве свои действия. Это касается, например, поставок оружия, которые требует Киев

Максим Вилисов

Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН

<p>Грузия держит паритет в сложившейся ситуации, хотя явно не страдает дружескими позициями по отношению к России. При этом на прагматической основе пытается монетизировать свою точку зрения. Хотя политически грузинской элите не очень легко выдерживать давление Запада и с официальной точки зрения приходится идти на такие шаги. Поэтому Тбилиси и заявляет о невыполнимых условиях, чтобы оправдывать в публичном пространстве свои действия. Это касается, например, поставок оружия, которые требует Киев</p>
<p>Грузия держит паритет в сложившейся ситуации, хотя явно не страдает дружескими позициями по отношению к России. При этом на прагматической основе пытается монетизировать свою точку зрения. Хотя политически грузинской элите не очень легко выдерживать давление Запада и с официальной точки зрения приходится идти на такие шаги. Поэтому Тбилиси и заявляет о невыполнимых условиях, чтобы оправдывать в публичном пространстве свои действия. Это касается, например, поставок оружия, которые требует Киев</p>

Многие страны, по словам ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН Максима Вилисова, наблюдают за военным противостоянием на Украине. Здесь баланс сил может меняться очень быстро. Грузия оправдывает свои действия в глазах Запада и одновременно работает на внутреннего избирателя, определённая часть которого хочет услышать державную и националистическую повестку.

Комбинация подобных стратегий достаточно успешна для ряда государств СНГ. Например, Астана балансирует на грани. С одной стороны, опасаясь угрозы вторичных санкций, которая абсолютно реальна, с другой — пытаясь сохранить стратегические отношения с Россией.

Что пишут западные СМИ про выход США из украинского конфликта

Что пишут западные СМИ про выход США из украинского конфликта

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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