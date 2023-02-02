Зачем Казахстану в Евросоюз и закрытое торгпредство в России Почему ряд ближайших соседей и союзников на постсоветском пространстве "рвут отношения" с Россией в информационном поле. 2 февраля, 15:16 Обложка © ТАСС / Князев Яков

Последнее время политики на постсоветском пространстве соревнуются в наиболее одиозных заявления в отношении России, которые, казалось бы, вносят проблемы в сотрудничество между нашими странами. Однако эксперты считают, что подобная риторика маскирует в публичном поле экономический рост и отдачу от взаимного сотрудничества.

Представитель малочисленной казахстанской демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь"), которая имеет свою фракцию в Парламенте, Азат Перуашев заявил о необходимости вступления Казахстана в Европейский союз. "Партия "Ак жол" в качестве дальней перспективы рассматривает не только внедрение европейских подходов, но и постановку когда-то в будущем вопроса вступления Казахстана в Европейский союз", — цитируют Перуашева местные СМИ.

До этого Министерства торговли и интеграции республики объявили, что хотят закрыть торговое представительство в России. В ведомстве пояснили, что освобождённых сотрудников направят на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах, так как в России для бизнеса из Казахстана созданы все институциональные условия для работы.

На фоне разгоревшегося скандала с требованием Украины к Грузии выдать экс-президента республики Михаила Саакашвили, в отношении которого продолжается судебный процесс в Тбилиси, с громким заявлением выступила и глава страны Саломе Зурабишвили. Политик потребовала включить в "мирный договор по итогам войны на Украине" вывод войск России из Абхазии и Южной Осетии. Напомним, до этого грузины отказали Киеву в поставке вооружения, закупленного до украинского конфликта.

— Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации территории Грузии в рамках мирного соглашения по окончании войны Кремля на Украине, — приводит слова президента Грузии Bloomberg.

Грузия держит паритет в сложившейся ситуации, хотя явно не страдает дружескими позициями по отношению к России. При этом на прагматической основе пытается монетизировать свою точку зрения. Хотя политически грузинской элите не очень легко выдерживать давление Запада и с официальной точки зрения приходится идти на такие шаги. Поэтому Тбилиси и заявляет о невыполнимых условиях, чтобы оправдывать в публичном пространстве свои действия. Это касается, например, поставок оружия, которые требует Киев Максим Вилисов Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН

Многие страны, по словам ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН Максима Вилисова, наблюдают за военным противостоянием на Украине. Здесь баланс сил может меняться очень быстро. Грузия оправдывает свои действия в глазах Запада и одновременно работает на внутреннего избирателя, определённая часть которого хочет услышать державную и националистическую повестку.

Комбинация подобных стратегий достаточно успешна для ряда государств СНГ. Например, Астана балансирует на грани. С одной стороны, опасаясь угрозы вторичных санкций, которая абсолютно реальна, с другой — пытаясь сохранить стратегические отношения с Россией.

Авторы Елена Стафеева