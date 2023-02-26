Рогов обнародовал приказ украинского генерала о переброске батальона к Приднестровью

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обнародовал фото приказа украинского генерала, доказывающего подготовку Киевом вторжения в Приднестровскую Молдавскую Республику. Документ за подписью командующего оперативным командованием "Восток" Сергея Литвинова он разместил в телеграм-канале.