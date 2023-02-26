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26 февраля, 11:10

Рогов обнародовал приказ украинского генерала о переброске батальона к Приднестровью

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обнародовал фото приказа украинского генерала, доказывающего подготовку Киевом вторжения в Приднестровскую Молдавскую Республику. Документ за подписью командующего оперативным командованием "Восток" Сергея Литвинова он разместил в телеграм-канале.

Киев готовит вторжение в Приднестровье. Фото © t.me / Владимир Рогов

Киев готовит вторжение в Приднестровье. Фото © t.me / Владимир Рогов

"Согласно приказу, личный состав инженерно-сапёрного батальона 28-й бригады ВСУ, входящей в ОК "Юг", в срок до 27 февраля должен выдвинуться в населённый пункт Кучурган, граничащий с Приднестровской Молдавской Республикой", — пояснил Рогов.

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Ранее Минобороны РФ заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Атака ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья. В МИД РФ предостерегли США, Украину и НАТО от "авантюрных шагов" в данном направлении.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Татьяна Миссуми
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