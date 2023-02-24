В МИД РФ предостерегли США, Украину и НАТО от "авантюрных шагов" в адрес Приднестровья

МИД России предостерегает США, Украину, а также страны НАТО от "очередных авантюрных шагов", в частности в отношении Приднестровья. Любые действия, представляющие угрозу для безопасности находящихся там российских миротворцев, будут рассматриваться как нападение на РФ, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"ВС РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая всё же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населённом пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться как нападение на РФ", — указано в заявлении.

В министерстве также подчеркнули, что Москва выступает за решение любых вопросов по Приднестровью политико-дипломатическим путём.